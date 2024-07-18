Великобритания ввела санкции против 11 «российских» танкеров

Для этого участники обсуждения хотят обратить внимание на экологическую безопасность перевозок, которая страдает у такого способа поставок. Старые и неизвестно как и кем обслуживаемые суда, нередко застрахованные в сомнительных компаниях, могут стать законной целью ограничений, что вынудит поставщиков вернуться в лидерам рыка. Те, в свою очередь, смогут проконтролировать поставки на уровне, не превышающем пололка цен для нефти и нефтепродуктов.