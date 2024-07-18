В каком случае подорожают импортные товары на маркетплейсах

Однако размер новых ставок пошлин на товары электронной торговли пока неизвестен, говорит Анна Пак. Обсуждались разные варианты, включая применение дифференцированных ставок от 5 до 15% на различные категории товаров. Таким образом, при введении дифференцированных ставок размер пошлины на отдельные категории товаров может даже уменьшиться.