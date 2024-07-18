В каком случае подорожают импортные товары на маркетплейсах

В настоящее время в странах — членах ЕАЭС идет ратификация поправок в Таможенный кодекс, предусматривающая появление декларации на товары электронной торговли, создание института операторов электронной торговли
Как поясняет эксперт, введение нового аспекта таможенного законодательства сам инструмент взимания таможенных платежей на онлайн-покупки не изменит. Физические лица и до этого уплачивали пошлину в размере 15% при условии превышения стоимости товара 200 евро.
Однако размер новых ставок пошлин на товары электронной торговли пока неизвестен, говорит Анна Пак. Обсуждались разные варианты, включая применение дифференцированных ставок от 5 до 15% на различные категории товаров. Таким образом, при введении дифференцированных ставок размер пошлины на отдельные категории товаров может даже уменьшиться.
«Вместе с тем, есть риск ограничения покупки некоторых товаров физлицами и необходимости в обязательном порядке прибегать к услугам операторов электронной торговли. В этом случае стоимость товаров может действительно возрасти», — предупредила экономист.
Елена Рогачева