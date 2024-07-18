Товарооборот Японии и России за первые шесть месяцев 2024 года упал на 24,8%

Объемы импорта сжиженного природного газа из России снизились на 3,3% по сравнению с январем — июнем 2023 года. Закупки российского угля сократились на 69,1%. В течение указанного периода Япония не импортировала нефть из РФ. На российские энергоносители приходится около 68,6% всего объема поставок из РФ в Японию.
Поставки в Россию легковых автомобилей за первое полугодие 2024 года упали на 19,6%, запчастей — на 22,4%, а мотоциклов — выросли на 32%, однако речь идет всего лишь о 20 единицах такой техники. Эта категория товаров является основной в японском экспорте в РФ, на нее приходится примерно 70% всего объема.
Импорт рыбы и рыбной продукции из России за первое полугодие вырос на 10,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период упали на 74,8%, овощей — на 36,4%, фруктов — на 79,3%
Объемы поставок в Россию медицинских изделий сократились на 89%, пластика — на 80%, резины — на 45,6%, бумаги — на 78%