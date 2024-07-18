Товарооборот Японии и России за первые шесть месяцев 2024 года упал на 24,8%

Поставки в Россию легковых автомобилей за первое полугодие 2024 года упали на 19,6%, запчастей — на 22,4%, а мотоциклов — выросли на 32%, однако речь идет всего лишь о 20 единицах такой техники. Эта категория товаров является основной в японском экспорте в РФ, на нее приходится примерно 70% всего объема.