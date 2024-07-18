Российский рынок сохраняет локальную слабость

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,3% соответственно, отступив от максимумов дня и завершив день ниже сопротивлений 2960 пунктов и 1065 пунктов. Рынок, с одной стороны, пытается расти, а с другой явно испытывает недостаток в важных позитивных драйверах, что заставляет его держаться недалеко от поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,00 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,08 ₽ и 96,30 ₽ соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением, а также ощутит негативное влияние дивидендных отсечек по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (доходность около 20%) и Транснефти (около 12%). Российские биржи, таким образом, лишились уже почти всех основных дивидендных историй за 2023 год, а последними в этом списке сегодня остаются акции Совкомфлота. Внутри дня уже можно наблюдать попытки покупок акций под потенциальные выплаты за 1-е полугодие и 9 месяцев 2024 года, но в условиях падения всего рынка оптимизм в этом отношении может быть достаточно хрупким. Цены на золото в четверг остаются недалеко от достигнутого накануне очередного исторического максимума, немногим ниже 2500 долл/унц, поддерживая в том числе акции золотодобывающих компаний.
События дня:
- пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
- заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июль (15.30 мск)
- число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
- акции Совкомфлота последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
- квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp
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