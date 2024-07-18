Российский рынок сохраняет локальную слабость

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением, а также ощутит негативное влияние дивидендных отсечек по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (доходность около 20%) и Транснефти (около 12%). Российские биржи, таким образом, лишились уже почти всех основных дивидендных историй за 2023 год, а последними в этом списке сегодня остаются акции Совкомфлота. Внутри дня уже можно наблюдать попытки покупок акций под потенциальные выплаты за 1-е полугодие и 9 месяцев 2024 года, но в условиях падения всего рынка оптимизм в этом отношении может быть достаточно хрупким. Цены на золото в четверг остаются недалеко от достигнутого накануне очередного исторического максимума, немногим ниже 2500 долл/унц, поддерживая в том числе акции золотодобывающих компаний.