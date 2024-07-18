Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

«Кроме того, “Селигдар” в четверг сообщил об увеличении суммарной выручки по итогам первого полугодия на 3% год к году, до 20,8 млрд рублей. Выручка от реализации произведенного золота, в частности, выросла на 51% год к году, до 17,3 млрд рублей за счет увеличения объема продаж и благоприятной конъюнктуры на рынке золота на фоне более высоких цен на драгоценный металл», — также сообщила специалист.