Парламент Украины утвердил повышение тарифов на все виды топлива

«Верховная рада подняла акцизы на все виды топлива! Это просто какое-то издевательство над украинцами. Как всегда с благородной целью — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Но ЕС в нынешних экономических условиях не требовал от Украины имплементации этих положений по акцизам прямо сейчас! В результате цена на бензин и дизель увеличится на 1,66 грн (около $0,04) за литр. По мнению правительства, это несущественно! И это в условиях, когда вся страна живет на генераторах, когда украинцы вынуждены увеличить покупку бензина и дизеля», — написала депутат в своем Telegram-канале.