Новая волна цифровизации Белого дома обретает форму

Иллюстрируя уже реализованные этапы подготовки к «большой цифровизации», глава казначейства перечислил самые важные из них. Так, Белый дом уже замкнул периметр казначейских систем контроля и управления госфинансами («Электронный бюджет», система казначейских платежей, централизованная бухгалтерия, единая система госзакупок и т. д. ) и увязал их с системами цифрового управления и проектного офиса правительства. В результате этой работы уровень кассового исполнения вырос с 94,2% в 2019 году до 98,1% в 2023-м. Автоматизация позволила вдвое увеличить скорость перераспределения бюджетных средств: с 50 рабочих дней в 2019 году до нынешних 20. Доходы казначейства от управления ликвидностью также растут: в 2022 году они оцениваются в 541,7 млрд руб., в 2023-м — 696,7 млрд руб., в 2024-м, согласно прогнозу, превысят 1 трлн руб. Полностью в цифровой вид переведена сфера закупок, так что 100% бюджетных проверок проходят в автоматическом режиме. Средний срок оплаты по контракту сократился до с 30 рабочих дней в 2022 году до двух в 2024-м.