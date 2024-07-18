Население и аналитики не верят в способность ЦБ быстро обуздать цены

«Практической разницы в реакции совета директоров (Банка России.— “Ъ”) на рост ожиданий одних или других типов домохозяйств мы в последние годы не видели, а разнонаправленные движения ожиданий в основном лишь повод для аналитиков указать, что растут/падают оценки инфляции “не у всех”», — уточняет Александр Исаков из Bloomberg Economics. Он убежден, что текущий уровень инфляционных ожиданий должен «крайне беспокоить» совет директоров регулятора, оценивая, что ожидания на 3,5 процентного пункта выше диапазона в 8−10%, соответствующего целевой инфляции в 4%. Аналитики Telegram-канала «MMI», в свою очередь, отмечают, что минимум инфляционных ожиданий зафиксирован в начале апреля, а последние три месяца показатель повышался вслед за ускорившейся в этот же период инфляцией. Все это не оставляет выбора ЦБ на предстоящем 26 июля заседании, подталкивая его к повышению ключевой ставки — вопрос лишь в размере шага. На это решение вряд ли повлияют замедлившаяся на неделе с 9 по 15 июля до 0,11% недельная инфляция (с 0,27% на предыдущей неделе), как и снижение годового показателя на 15 июля до 9,2% против 9,25% на 8 июля (по оценке Минэкономики) или дефляция промышленных цен (минус 1,5% в июне) за счет добычи после их роста на 1,6% в мае 2024 года.