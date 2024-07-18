Каким будет курс рубля 19 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг торговался разнонаправленно. Дивидендный гэп в акциях Транснефти и Сургутнефтегаза сказался на старте торгов. Покупатели усилили позиции по ходу дня. Тяжеловесные акции «Газпрома» раллировали на позитивном новостном фоне.
Внешний фон был спокойным. Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений. Регулятор отметил, что ценовое давление остается высоким. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю неожиданно превысило прогноз аналитиков, составив 243 тыс.
Конец недели ожидается достаточно скудным на новости, события и публикации. Общерыночное внимание может быть приковано к череде выступлений представителей руководства ФРС, в том числе Рафаэля Бостика и Мишель Боумен. В рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Schlumberger, Electrolux.
В пятницу торговая активность обычно пониженная, инвесторы могут отложить основные покупки на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 июля — 2950−3050 п.
Рубль может занять чуть более крепкие позиции на будущей неделе, когда экспортеры будут готовиться к налоговому периоду. А в конце этой недели ожидаем сохранения курсов на текущих уровнях: прогноз по паре юань-рубль 11,9−12,1, по курсу рубля к доллару 87,5−89,5.
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