Каким будет курс рубля 19 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль может занять чуть более крепкие позиции на будущей неделе, когда экспортеры будут готовиться к налоговому периоду. А в конце этой недели ожидаем сохранения курсов на текущих уровнях: прогноз по паре юань-рубль 11,9−12,1, по курсу рубля к доллару 87,5−89,5.