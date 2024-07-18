Как сдать автомобиль в металлолом и заработать на этом

Подготовка к продаже — первый и важный этап, который может как сократить, так и увеличить стоимость деталей.
Необходимо провести демонтаж ценных деталей, которые могут быть проданы отдельно: колеса, двигатель, коробка передачи.
Эксперт советует cравнить цены на металлолом в разных пунктах приема, учесть расстояние до пункта приема и условия приема (возможность самостоятельной разгрузки, дополнительные услуги).
Также важно выбирать надежные лицензированные организации, чтобы избежать проблем с законодательством и получить справедливую цену за ваш автомобиль.
«Цена за тонну металлолома зависит от нескольких факторов: типа металла (сталь, черный металл и цветные металлы (медь, алюминий) имеют разную стоимость); качества металлолома (отсутствие загрязнений и сварных соединений увеличивают цену); рыночных колебаний (спрос на металлолом зависит от цены на металлы на мировых рынках и может достаточно сильно колебаться)», — говорит Еременко.
Также автомобиль содержит достаточно ценных вторичных материалов. Это чугун и сталь, то есть части двигателя, коробки передач, трансмиссии, корпуса. Цветные металлы обычно содержатся в радиаторах, электропроводке. В старых машинах больше черного металла, тогда как в новых моделях сталь заменяется пластмассами.
В принципе можно сдать автомобиль на лом целиком. По словам Еременко, это будет самая быстрая утилизация, но это не слишком выгодно, ведь вес других материалов (пластик, кожа, стекло исключают из общего веса автомобиля).
Имеет смысл разобрать автомобиль и продать его по частям. Этот вариант требует места для демонтажа и хранения запчастей. Но он более выгоден.
Что касается цен, к примеру, «Жигули», выпускавшиеся с 1970 по 2014 годы. В июле максимальная цена автолома за тонну составляет 26500 ₽ Соответственно, при весе авто в пределах 1060 кг и засоре в 30%, вы получите в районе 18 тысяч рублей, подсчитала экономист.
В любом случае сдача автомобиля на металлолом — это не просто утилизация и зарабатывание денег, а важный вклад в устойчивое развитие. Это экологически ответственное решение, способствующее сохранению природных ресурсов, улучшению качества жизни и развитию экономики, подытожила Ольга Еременко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева