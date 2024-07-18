Как не платить за ЖКУ по квартире, если вы живете на даче

Перерасчет за коммунальные услуги можно сделать, если в квартире не установлены счетчики, и оплата начисляется по нормативам. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора.
Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить доказательства того, что в указанное время вы не проживали в квартире.
Для дачников, по словам юриста, подойдет справка из сельсовета или органов управления дачным товариществом. Там должны быть указаны реквизиты организации, которая выдала документ, стоять подпись ответственного лица и печать.
Подать документы на перерасчет можно в течение 30 дней после возвращения. При этом необходимо оплатить уже выставленные счета за ЖКУ. Если этого не сделать начнут начисляться пени.
В следующем месяце управляющая компания сделает перерасчет за время вашего отсутствия, объяснил Петр Гусятников.
Елена Рогачева