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Индийская криптовалютная биржа WazirX потеряла $234,9 млн из-за взлома

По данным газеты Economic Times, на платформе Ethereum было обнаружено «множество подозрительных транзакций» с использованием кошелька Safe Multisig WazirX.

Источник: Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Система безопасности индийской криптовалютной биржы WazirX была взломана, пострадал ее криптокошелек Safe Multisig на платформе Ethereum. Об этом сообщило руководство биржи в X (ранее Twitter).

«Нам известно, что в одном из наших кошельков обнаружена брешь в безопасности», — говорится в сообщении.

«Наша команда активно расследует инцидент. Чтобы обеспечить безопасность ваших активов, снятие индийских рупий и криптовалюты будет временно приостановлено», — подчеркивается в тексте.

Как сообщает газета Economic Times, на Ethereum было обнаружено «множество подозрительных транзакций» с использованием кошелька Safe Multisig WazirX. По этой информации, средства на сумму $234,9 млн из этого кошелька были переведены на новый адрес.

Пока руководство WazirX не комментирует эти данные.