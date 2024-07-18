Индийская криптовалютная биржа WazirX потеряла $234,9 млн из-за взлома

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Система безопасности индийской криптовалютной биржы WazirX была взломана, пострадал ее криптокошелек Safe Multisig на платформе Ethereum. Об этом сообщило руководство биржи в X (ранее Twitter).
«Нам известно, что в одном из наших кошельков обнаружена брешь в безопасности», — говорится в сообщении.
«Наша команда активно расследует инцидент. Чтобы обеспечить безопасность ваших активов, снятие индийских рупий и криптовалюты будет временно приостановлено», — подчеркивается в тексте.
Как сообщает газета Economic Times, на Ethereum было обнаружено «множество подозрительных транзакций» с использованием кошелька Safe Multisig WazirX. По этой информации, средства на сумму $234,9 млн из этого кошелька были переведены на новый адрес.
Пока руководство WazirX не комментирует эти данные.