Едоки пришли на все готовое. Граждане все чаще питаются на скорую руку

Согласно Росстату, среднемесячная зарплата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году, до 87,7 тыс. руб. Господин Бурмистров обращает внимание на то, что в России становится больше домохозяйств из одного человека: показатель вырос с 14 млн в 2010 году до 28,5 млн в 2023 году. «Готовить чаще предпочитают семьи», — замечает он. Эксперт обращает внимание на рост числа небольших квартир, где зона кухни может быть ограниченной. Согласно данным «Дом.РФ», сейчас 7% строящегося в стране жилья (167,7 тыс. лотов) сформированы предложениями до 25 кв. м, 17% (389,9 тыс.) — 25−35 кв. м. Средняя площадь купленной квартиры за последние четыре года сократилась на 12%, до 43 кв. м.