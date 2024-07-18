ЕЦБ делает ставку на осторожность. Пауза в смягчении денежно-кредитной политики может затянуться

Отметим, инфляцию в услугах одной из ключевых проблем развитых экономик называли ранее в МВФ (см. «Ъ» от 17 июля). Активный рост цен в секторе, как подтвердила госпожа Лагард, вызван в том числе расширением в нем трат на оплату труда — именно этот фактор в последние несколько недель использовался аналитиками как аргумент в пользу того, что со смягчением ДКП ЕЦБ поспешил. Сейчас регулятор прогнозирует, что инфляция будет колебаться вблизи нынешнего значения до конца года. Достижение же целевых 2% откладывается до второй половины 2025 года — к этому сроку рост зарплат, предположительно, замедлится.