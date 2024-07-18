Экономист рассказала, у кого самые высокие пенсии в России

Госслужащие
Гражданин, который провел на государственной службе как минимум 15 лет, может рассчитывать на выплату по выслуге лет в размере 45% от его средней зарплаты.
В эту сумму, по словам экономиста, входят и различные льготы, и причитающаяся часть страховой пенсии.
За годы работы у госслужащих меняется зарплата, поэтому расчет общего размера пенсии по выслуге лет всегда индивидуален.
«Некоторые госслужащие, отправляясь на пенсию, получают весьма существенные суммы, которые порой превышают 100 тысяч рублей в месяц. Пенсионерам, которые занимали должности депутатов и руководителей министерств, выплачивают не менее 60 тысяч рублей ежемесячно», — говорит Тулупникова.
Силовики и военные
Как и у госслужащих, у сотрудников силовых ведомств работа максимально ответственная. График работы у них ненормированный, а всевозможных бонусов, как в частных компаниях, нет. Зато, как отмечает эксперт, сотрудники МВД получают не менее 17 тысяч рублей, представители Минобороны — свыше 26 тысяч рублей, работники ФСБ — 30 тысяч рублей.
Самые высокие пенсии у летчиков-испытателей — более 90 тысяч. Причем, повышенную пенсию могут выдавать также родственникам погибших военным.
Судьи
Пенсия вышедшего на покой судьи зависит от того, какую зарплату получает действующий судья той же категории. «Если судья ушел на пенсию спустя 25 лет работы, но до наступления пенсионного возраста, то его пенсия составит 50% от оклада. 80% ему получается при выходе на пенсию по старости. В зависимости от судейской категории пенсия служителей Фемиды может достигать от 35 до 200 тысяч рублей в месяц», — подсчитала Тулупникова.
Герои России
Средняя выплата Героям Российской Федерации превышает 40 тысяч рублей. Причем она выплачивается сразу после получения почетного звания вне зависимости от возраста. После выхода на пенсию по старости Герой РФ может получать примерно 80 тысяч. А если он проживает, например, в Москве, то к его пенсии прибавляют еще 25 тысяч рублей.
У некоторых Героев России пенсия может достигать 200 тысяч рублей с учетом всем льгот.
Народные и заслуженные артисты
Особое внимание со стороны государства — выдающимся актерам и музыкантам. Пенсии народных и заслуженных артистов варьируются в пределах 40−50 тысяч рублей. Их выплаты ежегодно индексируются с учетом инфляции.
Жители столицы и удаленных регионов
С пенсией повезло также жителям некоторых регионов России, прежде всего Якутского АО (более 36 тысяч рублей), Ямало-Ненецкого АО (34 тысячи), Москвы (32 тысячи) и Магаданской области (31 тысяча).
То есть речь о тех, кто проживает в щедрой Москве либо северных и особо удаленных регионах страны, где жизнь обходится дорого в связи со сложными природными условиями.
Таким образом, на размер пенсии оказывают влияние самые разные факторы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева