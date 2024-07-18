Экономист рассказала, у кого самые высокие пенсии в России

Пенсия вышедшего на покой судьи зависит от того, какую зарплату получает действующий судья той же категории. «Если судья ушел на пенсию спустя 25 лет работы, но до наступления пенсионного возраста, то его пенсия составит 50% от оклада. 80% ему получается при выходе на пенсию по старости. В зависимости от судейской категории пенсия служителей Фемиды может достигать от 35 до 200 тысяч рублей в месяц», — подсчитала Тулупникова.