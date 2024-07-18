Чем рискуют покупатели квартир с торгов

Покупка квартиры с торгов, с одной стороны, может представлять собой выгодную сделку, позволяющую приобрести жилье по сниженной цене. Но, с другой стороны, этот процесс связан с рядом юридических рисков и особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы избежать финансовых потерь. Об этом рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».