Чем рискуют покупатели квартир с торгов

Прежде всего, юрист рекомендует обратить внимание на легитимность проведения торгов.
«Торги должны проводиться в строгом соответствии с законодательством о банкротстве, и любые нарушения могут повлечь за собой признание их недействительными», — предупреждает Яковлева.
Покупатель должен убедиться, что организатор торгов имеет необходимые полномочия и соблюдены все процедурные нормы, включая правильное уведомление всех заинтересованных сторон.
Поэтому покупателю необходимо тщательно проверить правовой статус квартиры, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также изучить все доступные материалы дела о банкротстве.
Еще один важный аспект — возможность оспаривания сделки. «Кредиторы или другие заинтересованные лица могут попытаться оспорить результаты торгов, если сочтут их условия несправедливыми или нарушающими их права. Это может привести к длительным судебным разбирательствам и дополнительным затратам для покупателя», — говорит юрист.
Чтобы минимизировать данный риск, рекомендуется привлекать к процессу профессиональных юристов, которые помогут оценить вероятность оспаривания и разработать стратегию защиты.
Еще один риск — состояние недвижимости. Покупая квартиру с банкротных торгов, покупатель часто не имеет возможности провести полноценный осмотр объекта перед заключением сделки. Это может привести к неприятным сюрпризам, таким как скрытые дефекты, несанкционированные перепланировки или проблемы с коммуникациями.
Чтобы избежать таких ситуаций, стоит постараться максимально собрать информацию о состоянии квартиры и, по возможности, организовать ее осмотр до покупки.
И наконец, обязательства перед управляющей компанией и коммунальными службами. Новый владелец может столкнуться с необходимостью погашения долгов по коммунальным платежам, накопившихся за предыдущего собственника.
«Кроме того, следует учитывать возможность изменений в законодательстве, регулирующем банкротство и процедуры торгов. Законодательство может меняться — и это может повлиять на условия и порядок проведения торгов», — объясняет Мария Яковлева.
Поэтому покупателю необходимо быть в курсе актуальных норм и правил, чтобы избежать нарушений и потенциальных рисков.
Елена Рогачева
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»