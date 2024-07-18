Bloomberg: санкции США осложнили платежи в юанях между Россией и КНР

Агентство ссылается на трех экспортеров сырьевых товаров, которые пожелали остаться анонимными. По их словам, прямые платежи из Китая в Россию сейчас провести очень сложно или даже невозможно. Причем это касается даже платежей в юанях. Представитель российской сельскохозяйственной компании также рассказал Bloomberg, что у некоторых китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции возникли проблемы с платежами.