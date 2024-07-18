Биржевые цены на бензин в России приблизились к максимуму

Стоимость марки Аи-95 составила 73 950 рублей, что не только выше, чем год назад, но и близко к абсолютному максимуму в 76 515 рублей, который был достигнут в сентябре 2023 года. Если рост продолжится, то на следующей неделе рекорд будет побит.