В Тюменской области переехавшим белгородцам предложили идти на стройки или готовить полуфабрикаты

Власти Тюменской области предлагают переехавшим к ним белгородцам стать монтажниками, изготовителями полуфабрикатов и сварщиками. Жителей страдающего от обстрелов региона готовы селить в пункты временного размещения (ПВР) только группами, сообщили Daily Storm в Департаменте по общественным связям региона.
Согласно постановлению областного правительства от марта 2022 года, белгородцы вправе получить места в ПВР только в случае прибытия в «составе организованной группы лиц». Есть ограничение и по срокам — в Тюменскую область переселенцы должны были попасть не раньше 19 октября 2022-го. Именно в этот день президент Владимир Путин ввел в регионе режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.
По состоянию на 15 июля 2024 года работодатели разместили в службах занятости Тюменской области более 30 тысяч вакансий, 4,9 тысячи из них содержат пункт о предоставлении служебного жилья, рассказали в Департаменте по общественным связям.
Среди вакансий с предоставлением жилья наиболее востребованы следующие: монтажник, бетонщик, изготовитель полуфабрикатов, электрогазосварщик, водитель, изолировщик и строительный слесарь.
Тюменская область — один из богатейших регионов России. Областная столица в июле 2024 года вошла в топ-3 городов с самыми высокими средними зарплатами (267 тысяч рублей; впереди только Москва и Южно-Сахалинск). Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и одноименным районом ЛНР и в декабре 2022 года вошла в топ-5 субъектов, поскольку более чем на 90% выполнила план по благоустройству и по ремонту учреждений на новой территории.
В Уватском муниципальном районе области также действуют северные надбавки в 50% к месячному заработку. Там также установлен районный коэффициент 1,5, на остальной территории региона — 1,15.