В Тюменской области переехавшим белгородцам предложили идти на стройки или готовить полуфабрикаты

Согласно постановлению областного правительства от марта 2022 года, белгородцы вправе получить места в ПВР только в случае прибытия в «составе организованной группы лиц». Есть ограничение и по срокам — в Тюменскую область переселенцы должны были попасть не раньше 19 октября 2022-го. Именно в этот день президент Владимир Путин ввел в регионе режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.