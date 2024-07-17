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В Греции будут штрафовать работодателей за несоблюдение запрета на работу в жару

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Греции будут штрафовать работодателей, которые не будут соблюдать новый запрет на работу сотрудников на улице. Запрет был введен с 17 по 19 июля из-за экстремальной жары на значительной части территории страны, сообщила греческая газета Naftemporiki.

Источник: AP 2023

По ее информации, работникам, которые выполняют свои обязанности на свежем воздухе при температуре 40 градусов Цельсия и выше, будет запрещено работать в период с 12:00 по 17:00. К числу тех, кого затронут новые правила, относятся работники сферы обслуживания, доставщики, строители и уборщики. В случае, если работодатели не будут соблюдать эти правила, им грозит штраф в размере €2 тыс. из расчета за каждого работника предприятия.

Ожидается, что ограничения будут действовать со среды 17 июля до пятницы 19 июля. Они не коснутся сотрудников сфер здравоохранения, транспорта и коммунальных услуг. По данным газеты, сотрудники судостроительной сферы будут обязаны прекратить работу в указанный временной интервал уже при температуре выше 38 градусов.

6 июля греческий метеорологический портал Meteo опубликовал данные о летних температурах с 1960 года, согласно которым июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю Греции. Погода на большей части территории страны этим летом достигла рекордных показателей выше 40 градусов Цельсия. В связи с этим власти распорядились закрыть ясли, детские сады, а также школы, в которых в этот период проходили экзамены.

11 июня инспекция древностей в Афинах объявила о введении временных ограничений на работу археологической площадки античного Акрополя из-за высоких температур. Она рекомендовала туристам принимать необходимые меры самозащиты при посещении археологических объектов.