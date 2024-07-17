В Греции будут штрафовать работодателей за несоблюдение запрета на работу в жару

По ее информации, работникам, которые выполняют свои обязанности на свежем воздухе при температуре 40 градусов Цельсия и выше, будет запрещено работать в период с 12:00 по 17:00. К числу тех, кого затронут новые правила, относятся работники сферы обслуживания, доставщики, строители и уборщики. В случае, если работодатели не будут соблюдать эти правила, им грозит штраф в размере €2 тыс. из расчета за каждого работника предприятия.