Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди тем, которые затронули главы России и Саудовской Аравии, — сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также обеспечение стабильности на рынке энергоносителей.
«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Условлено о поддержании контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.
В последний раз Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречались в декабре 2023 года. Тогда президент России посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, чтобы обсудить инвестиции, энергетику и взаимодействие по регулированию ситуации на мировом нефтяном рынке.