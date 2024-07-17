Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

В последний раз Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречались в декабре 2023 года. Тогда президент России посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, чтобы обсудить инвестиции, энергетику и взаимодействие по регулированию ситуации на мировом нефтяном рынке.