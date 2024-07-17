Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на осень

Официальную статистику по производству топлива в России Минэнерго закрыло в мае, чтобы избежать «манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников». Однако 5 июля ведомство заявило, что текущего объема производства бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон. По данным министерства, среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок в июле соответствует аналогичному показателю июля прошлого года (около 106 тыс. т в сутки), а по дизелю — выше на 13% (в среднем около 166 тыс. т в сутки). В то же время «нефтяным компаниям было рекомендовано дополнительно увеличить объем биржевых продаж» как бензина, так и дизеля.