Maersk заявила о влиянии ситуации в Красном море на глобальные поставки

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 9 июля военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил, что «Ансар Аллах» атаковало три судна, в том числе те, которые повстанцы посчитали связанными с Израилем и Соединенными Штатами.