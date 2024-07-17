Maersk заявила о влиянии ситуации в Красном море на глобальные поставки

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Ситуация в Красном море создает проблемы с поставками во всем мире. Об этом сообщила датская компания Maersk.
«Последствия ситуации на Красном море продолжают распространяться по всему миру, создавая проблемы для цепочек поставок и наших клиентов. С декабря 2023 года это вызвало сбои во всей отрасли, вынудив суда временно отклониться от маршрута и выбрать более длинные маршруты вокруг мыса Доброй Надежды и создать беспрецедентные проблемы для глобальных цепочек поставок», — отмечает компания на сайте.
По мнению главы компании Винсента Клерка, третий квартал 2024 года также будет непростым для отрасли из-за ситуации в Красном море.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 9 июля военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил, что «Ансар Аллах» атаковало три судна, в том числе те, которые повстанцы посчитали связанными с Израилем и Соединенными Штатами.