Kyodo: в Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо

Yamanaka принесла извинения перед клиентами и обещала, что впредь такая ситуация не повторится. При этом в компании отметили, что ошибка была вызвана якобы недостаточно эффективным оповещением сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.