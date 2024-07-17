Каким будет курс рубля 18 июля 2024: прогноз эксперта

Внешние настроения сегодня в основном были умеренно негативными. Годовая инфляция в еврозоне в июне, как и прогнозировалось, замедлилась до 2,5% с майских 2,6%. Статистика по новостройкам в США за первый летний месяц превысила ожидания аналитиков.