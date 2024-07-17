Каким будет курс рубля 18 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду открылся в плюсе, и большую часть дня покупатели удерживали инициативу. Индекс Мосбиржи двигался на подступах к круглому рубежу 3000 п. Ослабление рубля и рост котировок сырьевых товаров, в особенности нефти — весьма благоприятное сочетание для отечественных экспортеров, занимающих более половины индекса.
Сдерживающими факторами по-прежнему выступают ожидания роста ключевой ставки ЦБ и острая геополитика, также индекс Мосбиржи несет технические потери из-за дивидендных отсечек.
Внешние настроения сегодня в основном были умеренно негативными. Годовая инфляция в еврозоне в июне, как и прогнозировалось, замедлилась до 2,5% с майских 2,6%. Статистика по новостройкам в США за первый летний месяц превысила ожидания аналитиков.
Завтра состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке. Сюрпризов не ожидается — волатильный характер инфляции в регионе, вероятнее всего, удержит европейского регулятора от снижения ставки до конца III квартала. В США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Taiwan Semiconductor, Netflix, Novartis.
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза завтра пройдут через дивидендную отсечку. Четверг — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомфлота за 2023 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 июля — 2950−3050 п.
Рубль предпринимает периодические попытки укрепления, но постепенно сдает позиции. В частности, биржевой юань (как и официальный курс, рассчитываемый ЦБ) сместился выше 12 рублей. Официальный курс рубля к доллару подобрался к 88,2, а курс американской валюты на базе фьючерсного контракта приближается к 89. Вероятнее всего, позиции рубля подтачивает восстанавливающийся импорт и вместе с ним — растущий спрос на иностранные деньги.
Также против рубля работают сокращение чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила и смягчение норм возврата экспортной выручки. Сдерживают рублевой ослабление жесткий курс ДКП и относительно комфортные цены на нефть.
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