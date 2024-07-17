Инвестиции принесли ведущим банкам США рекордную выручку с 2022 года

Вчера финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Йешайя заявила, что покупатели и продавцы активов стали вести себя гораздо активнее во втором квартале. «Мы ожидаем, что это лишь начало восстановления инвестиционной активности», — предположила топ-менеджер. «Цифры выглядят впечатляюще — так охарактеризовал в интервью FT показатели инвестиционной активности в США аналитик швейцарского банка UBS Бреннан Хаквин.— Они подкрепляют предположения о том, что рынки капиталов активно восстанавливаются».