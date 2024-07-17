Индексы Мосбиржи и РТС 17 июля выросли на 0,08−0,3%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду открылся в плюсе, большую часть дня покупатели удерживали инициативу. По итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 0,08% — до 2 947,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1 054,01 пункта.
Курс юаня снизился на 0,034% — до 12,003 рубля.
«Индекс Мосбиржи двигался на подступах к круглому рубежу в 3000 пунктов. Ослабление рубля и рост котировок сырьевых товаров, в особенности нефти — весьма благоприятное сочетание для отечественных экспортеров, занимающих более половины индекса. Сдерживающими факторами по-прежнему выступают ожидания роста ключевой ставки ЦБ и острая геополитика. Также индекс Мосбиржи несет технические потери из-за дивидендных отсечек», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешние настроения в основном были умеренно негативными. Годовая инфляция в еврозоне в июне, как и прогнозировалось, замедлилась до 2,5% с майских 2,6%. Статистика по новостройкам в США за первый летний месяц превысила ожидания аналитиков, добавляет эксперт.
Рынок акций
Акции «Селигдара» и «Полюса» чувствовали себя лучше рынка после очередного исторического пика цен на золото в $2 488 за унцию, уточняет аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Бумаги «Новатэка» являются одним из кандидатов на выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года, что может поддерживать к ним интерес наряду с близостью локальных минимумов. Кроме того, компания пытается расширить географию своей деятельности после ужесточения условий работы на европейском рынке. Акции МТС вернулись к повышению после дивидендной отсечки ранее на неделе, при этом компания традиционно осуществляет выплаты лишь один раз в год, добавляет эксперт.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-3,86%), котировки «Сегежи» (-3,26%), бумаги ЛСР (-3,25%), акции АФК «Системы» (-2,99%) и котировки «Фосагро» (-2,89%).
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» подверглись продажам в последний день перед закрытием реестра по дивидендам за 2023 год с дивидендной доходностью 20,5% — выше ключевой ставки ЦБ, отмечает Кожухова.
ЛСР объявила о росте стоимости заключенных новых контрактов в первом полугодии на 28,3%, а во втором квартале — на 32%. «Это контрастирует с данными конкурента — “Эталона” — об удвоении продаж в первом полугодии. В ЛСР также заявили, что доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств во втором квартале составила 88% против 45% у “Эталона”, что делает ЛСР более чувствительным к отмене льготных ипотечных программ. Тем не менее ЛСР на данный момент является основным эмитентом сектора, продолжающим выплачивать годовые дивиденды с отсечкой в весенне-летний период», — добавляет Кожухова.
Акции АФК «Системы» упали после дивидендной отсечки за 2023 год.
Прогноз на 18 июля
Прогноз «БКС Мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 18 июля — 2 950−3 050 пунктов, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,2 рубля, по доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 88−90 рублей.
По ожиданиям Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2 950−3 050 пунктов, курс юаня ожидается в диапазоне 12−12,3 рублей. На внебиржевом рынке доллар может проторговаться в интервале 87−90 рублей, евро — в коридоре 95−98 рублей.
Завтра состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке. «Сюрпризов не ожидается — волатильный характер инфляции в регионе, вероятнее всего, удержит европейского регулятора от снижения ставки до конца III квартала», — отмечает Бахтин.
В США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Taiwan Semiconductor, Netflix и Novartis. Акции «Транснефти» и «Сургутнефтегаза» пройдут через дивидендную отсечку. Также это последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Совкомфлота» за 2023 год.