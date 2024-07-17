Индексы Мосбиржи и РТС 17 июля выросли на 0,08−0,3%

ЛСР объявила о росте стоимости заключенных новых контрактов в первом полугодии на 28,3%, а во втором квартале — на 32%. «Это контрастирует с данными конкурента — “Эталона” — об удвоении продаж в первом полугодии. В ЛСР также заявили, что доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств во втором квартале составила 88% против 45% у “Эталона”, что делает ЛСР более чувствительным к отмене льготных ипотечных программ. Тем не менее ЛСР на данный момент является основным эмитентом сектора, продолжающим выплачивать годовые дивиденды с отсечкой в весенне-летний период», — добавляет Кожухова.