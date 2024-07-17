ФТС сообщила о схеме мошенничества с «Иваном Ивановичем»

«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица “руководства ФТС России”: “руководитель” обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов», — указали в ФТС.
Затем с таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности сотрудничества. «В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица, либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», — добавили в таможенной службе.
В ФТС также отметили, что в таких ситуациях следует связаться с управлением по противодействию коррупции таможенной службы.