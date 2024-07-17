ФТС сообщила о схеме мошенничества с «Иваном Ивановичем»

Затем с таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности сотрудничества. «В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица, либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», — добавили в таможенной службе.