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ФТС сообщила о схеме мошенничества с «Иваном Ивановичем»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участились попытки украсть личные данные у сотрудников Федеральной таможенных службы (ФТС) под видом писем от руководства таможни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФТС.

Источник: РИА "Новости"

«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица “руководства ФТС России”: “руководитель” обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов», — указали в ФТС.

Затем с таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности сотрудничества. «В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица, либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», — добавили в таможенной службе.

В ФТС также отметили, что в таких ситуациях следует связаться с управлением по противодействию коррупции таможенной службы.