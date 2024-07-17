ФССП начала взыскание с Ивлеевой налоговой задолженности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой по взысканию налоговой задолженности в 11,3 млн рублей. Это следует из банка данных исполнительных производств.
Оно было возбуждено 27 июня 2024 года отделом приставов Гатчинского района Ленинградской области. С блогера взыскивают налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных) на общую сумму более 11,3 млн рублей в пользу Межрайонной инспекции ФНС номер 11 по Ленинградской области.