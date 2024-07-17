Юрист раскрыл, что грозит собственнику жилья за временную регистрацию чужих людей

Как объясняет директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, собственник жилого помещения обязан зарегистрировать всех, временно проживающих в его жилье, в органах миграционного учета — обычно не позднее 7 дней с момента прибытия гражданина на новое место жительства.
По словам адвоката, преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Кирилла Данилова, срок регистрации по месту временного пребывания определяется по взаимному соглашению собственника и нанимателя.
За нарушение порядка временной регистрации предусмотрена административная ответственность. В соответствии с КоАП РФ, статья 19.15.2, за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей для граждан и от 350 000 до 500 000 рублей для должностных лиц.
Более серьезные последствия могут наступить при выявлении фиктивной регистрации, объясняет Мария Яковлева. Под фиктивной регистрацией понимается регистрация лица без намерения фактически проживать в указанном помещении.
К примеру, регистрация производится для получения каких-либо льгот, уклонения от военной службы или других корыстных целей. В случае выявления таких действий собственник жилья может быть привлечен к уголовной ответственности, предупреждает юрист.
Согласно статье 322.2 Уголовного кодекса, фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Органы миграционного учета и правоохранительные органы регулярно проводят проверки по выявлению фиктивной регистрации. Это могут быть плановые проверки и внезапные рейды. Как отмечает Яковлева, собственники жилья должны быть готовы предоставить доказательства фактического проживания зарегистрированных лиц.
Также потенциальным риском для собственника при регистрации жильцов может являться риск увеличения расходов.
Так, размер платы за вывоз мусора иногда рассчитывается исходя из числа лиц, зарегистрированных в жилом помещении, поэтому увеличение числа зарегистрированных лиц приведет к увеличению расходов за вывоз мусора.
Однако этот риск является условным, уточняет Кирилл Данилов. И при необходимости эти расходы могут быть возложены на нанимателя, если предусмотреть это в договоре коммерческого найма.
Важно также, что жилец, у которого есть временная регистрация, имеет право оформить такую же регистрацию и для своего ребенка без необходимости получения согласия от собственника жилого помещения.
Однако собственник вправе при досрочном прекращении правоотношений по коммерческому найму прекратить временную регистрацию жильца и его детей, подав соответствующее заявление об их убытии, заключил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева