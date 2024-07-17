Юрист раскрыл, что грозит собственнику жилья за временную регистрацию чужих людей

Согласно статье 322.2 Уголовного кодекса, фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.