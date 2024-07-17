Что делать, если в квартире в новостройке обнаружились серьезные недоделки

К сожалению, бывает, что нечистые на руку менеджеры вместе с кучей бумаг за пару дней до даты приемки подсовывают покупателю акт приема-передачи. Если покупатель обнаруживает его среди документов, начинаются «танцы с бубнами» и уговорами подписать акт сейчас, а не в день официальной приемки. Конечно, делать это нельзя категорически.