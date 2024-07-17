Что делать, если в квартире в новостройке обнаружились серьезные недоделки

По его словам, квартира считается принятой покупателем после подписания акта приема-передачи. Когда документ подписан, все обнаруженные недочеты возможно устранить за счет застройщика только через суд.
К сожалению, бывает, что нечистые на руку менеджеры вместе с кучей бумаг за пару дней до даты приемки подсовывают покупателю акт приема-передачи. Если покупатель обнаруживает его среди документов, начинаются «танцы с бубнами» и уговорами подписать акт сейчас, а не в день официальной приемки. Конечно, делать это нельзя категорически.
Если же квартира все же была принята по акту, и недочеты вскрылись позже, их можно поделить на две категории:
— скрытые — тут «можно и нужно работать с юристом, чтобы правильно составить претензию и не доводить дело до суда»;
— явные — заставить застройщика исправлять явные недочеты сложнее, ведь акт уже подписан.
По мнению эксперта, в 90 процентах случаев дело будет доведено до суда: только через суд возможно возместить затраты на исправление недостатков.
Сокольников советует принимать квартиру с экспертом. Цена приемки квартиры и фиксации недочетов варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, что не так много по сравнению с возможными затратами на устранение проблемных моментов за свой счет.
После выявления недочетов составляется претензия с описанием всего, что необходимо исправить застройщику в срок до 45 дней. Также прикладывается копия акта от эксперта.
В этом случае покупатель защищен законом о правах потребителей, и застройщик обязан своими силами и за свой счет все исправить.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева