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Что делать, если в квартире в новостройке обнаружились серьезные недоделки

Тема приемки квартиры в новостройке, особенно с предчистовой, чистовой или финишной отделкой, является болезненной для покупателей во всех ценовых сегментах. Что делать, если вы обнаружили серьезные недочеты, рассказал Артур Сокольников, основатель агентства Sokolnikov Estate.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, квартира считается принятой покупателем после подписания акта приема-передачи. Когда документ подписан, все обнаруженные недочеты возможно устранить за счет застройщика только через суд.

К сожалению, бывает, что нечистые на руку менеджеры вместе с кучей бумаг за пару дней до даты приемки подсовывают покупателю акт приема-передачи. Если покупатель обнаруживает его среди документов, начинаются «танцы с бубнами» и уговорами подписать акт сейчас, а не в день официальной приемки. Конечно, делать это нельзя категорически.

Артур Сокольников
основатель агентства Sokolnikov Estate

Если же квартира все же была принята по акту, и недочеты вскрылись позже, их можно поделить на две категории:

— скрытые — тут «можно и нужно работать с юристом, чтобы правильно составить претензию и не доводить дело до суда»;

— явные — заставить застройщика исправлять явные недочеты сложнее, ведь акт уже подписан.

По мнению эксперта, в 90 процентах случаев дело будет доведено до суда: только через суд возможно возместить затраты на исправление недостатков.

Сокольников советует принимать квартиру с экспертом. Цена приемки квартиры и фиксации недочетов варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, что не так много по сравнению с возможными затратами на устранение проблемных моментов за свой счет.

После выявления недочетов составляется претензия с описанием всего, что необходимо исправить застройщику в срок до 45 дней. Также прикладывается копия акта от эксперта.

В этом случае покупатель защищен законом о правах потребителей, и застройщик обязан своими силами и за свой счет все исправить.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева