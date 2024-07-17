Цена бензина Аи-92 превысила 57 тыс. рублей за тонну впервые с октября 2023 года

До максимума этого года вышли и цены сжиженных углеводородных газов (СУГ) и топочного мазута. Так, СУГ подорожали на 8,28%, до 32,496 тыс. рублей за тонну, топочный мазут — на 1,99%, до 32,496 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива подросла на 1%, до 60,441 тыс. рублей за тонну. По этому виду топлива ценовые рекорды 2024 года демонстрировались в апреле — тогда его цена была на уровне 65 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 4,46%, до 78,643 тыс. рублей за тонну.