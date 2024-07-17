Цена бензина Аи-92 превысила 57 тыс. рублей за тонну впервые с октября 2023 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» по итогам торгов в среду поднялась выше 57 тыс. рублей за тонну впервые с октября 2023 года и обновила максимум 2024 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Так, на торгах в среду цена бензина Аи-92 выросла на 1,31%, до 57 тыс. рублей за тонну. На таком уровне цена этого вида топлива находилась в последний раз 6 октября 2023 года. Кроме того, это является максимальным значением с начала года. Ценовым рекордом для бензина Аи-92 является отметка в 70,508 тыс. рублей за тонну, достигнутая 18 сентября 2023 года.
Бензин Аи-95 подорожал на 1%, до 73,138 тыс. рублей за тонну, что также является рекордом этого года. При этом стоимость бензина Аи-95 близка и к историческому рекорду — самым максимальным значением является 76,876 тыс. рублей за тонну, достигнутое 7 сентября прошлого года.
До максимума этого года вышли и цены сжиженных углеводородных газов (СУГ) и топочного мазута. Так, СУГ подорожали на 8,28%, до 32,496 тыс. рублей за тонну, топочный мазут — на 1,99%, до 32,496 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива подросла на 1%, до 60,441 тыс. рублей за тонну. По этому виду топлива ценовые рекорды 2024 года демонстрировались в апреле — тогда его цена была на уровне 65 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 4,46%, до 78,643 тыс. рублей за тонну.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.