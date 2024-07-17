ЦБ признал рост инфляционных ожиданий россиян

В то же время наблюдаемая россиянами во втором летнем месяце инфляция, напротив, снизилась на 0,2 п.п. — с 14,4 до 14,2 процента. Среди граждан, у которых есть денежные сбережения, показатель упал с 12,5 до 12,1 процента. В свою очередь, наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет накоплений, выросла с 16 до 16,7 процента, свидетельствуют результаты опроса.