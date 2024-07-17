Более 1 млн туристов посетили Мальдивы в 2024 году

Первое место по числу туристов на Мальдивах сохраняет Китай. По данным Минтуризма, архипелаг в 2024 году принял уже более 136 тыс. туристов из КНР. На втором месте Россия с почти 115 тыс. туристов. Число гостей из Великобритании составило 98 тыс. Италия заняла четвертое место в списке (83 тыс. человек).