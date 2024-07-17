Более 1 млн туристов посетили Мальдивы в 2024 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Мальдивские острова за первое полугодие 2024 года приняли более 1 млн туристов. Соответствующую статистику опубликовало министерство туризма островного государства.
Согласно этим данным, с начала года число зарегистрированных туристов на островах составило 1 092 000 человек, что на 9,4% выше, чем за тот же период прошлого года.
Первое место по числу туристов на Мальдивах сохраняет Китай. По данным Минтуризма, архипелаг в 2024 году принял уже более 136 тыс. туристов из КНР. На втором месте Россия с почти 115 тыс. туристов. Число гостей из Великобритании составило 98 тыс. Италия заняла четвертое место в списке (83 тыс. человек).
Власти Мальдивской Республики рассчитывают, что в 2024 году им впервые в истории удастся преодолеть показатель в 2 млн туристов в год. В 2023 году страну посетили 1,8 млн гостей, в 2022 году — 1,6 млн.
На Мальдивах действуют 174 курорта, 855 мини-отелей и 15 больших отелей.