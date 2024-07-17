АКРА назвало характерными низкие значения индекса цен на продовольствие

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Самые низкие значения индекса потребительских цен на продовольственные товары характерны для августа, при этом сезонные изменения цен на продукты питания в основном задает плодоовощная продукция. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
«Для августа характерны самые низкие значения индекса потребительских цен на продовольственные товары, а сезонность изменения цен на продукты питания в основном задает плодоовощная продукция», — сказано в исследовании.
Отмечается, что овощи являются самым волатильным компонентом, дестабилизирующим индекс потребительских цен на продовольственные товары, в то время как мясо и птица по большей части сдерживают амплитуду колебаний индекса.
В целом, по данным исследования, в 2024 году наметилась тенденция стабилизации индекса потребительских цен на продовольственные товары.