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АКРА назвало характерными низкие значения индекса цен на продовольствие

По данным агентства, овощи являются самым волатильным компонентом, дестабилизирующим индекс потребительских цен на продовольственные товары.

Источник: Freepik

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Самые низкие значения индекса потребительских цен на продовольственные товары характерны для августа, при этом сезонные изменения цен на продукты питания в основном задает плодоовощная продукция. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Для августа характерны самые низкие значения индекса потребительских цен на продовольственные товары, а сезонность изменения цен на продукты питания в основном задает плодоовощная продукция», — сказано в исследовании.

Отмечается, что овощи являются самым волатильным компонентом, дестабилизирующим индекс потребительских цен на продовольственные товары, в то время как мясо и птица по большей части сдерживают амплитуду колебаний индекса.

В целом, по данным исследования, в 2024 году наметилась тенденция стабилизации индекса потребительских цен на продовольственные товары.