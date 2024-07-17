АКРА назвало характерными низкие значения индекса цен на продовольствие

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Самые низкие значения индекса потребительских цен на продовольственные товары характерны для августа, при этом сезонные изменения цен на продукты питания в основном задает плодоовощная продукция. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.