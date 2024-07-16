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WSJ: Маск планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск планирует направлять $45 млн в месяц комитету по политической активности America PAC, которая поддерживает предвыборную кампанию Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным The New York Times, об этих планах он рассказал своему окружению, но пока не отправлял средства в фонд.

Источник: Reuters

По данным WSJ, America PAC привлекла более $8 млн долларов (за какой период, не уточняется). NYT пишет, что фонд за последние несколько недель потратил около $15 млн для поддержки избирательной кампании Дональда Трампа. Официально организация не связана с его предвыборным штабом.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что Илон Маск уже пожертвовал America PAC значительную сумму. Публично Илон Маск говорил, что не планирует финансировать кампанию Дональда Трампа или Джо Байдена. 14 июля, после покушения на господина Трампа в Пенсильвании, Илон Маск выразил ему поддержку и назвал его самым крутым кандидатом со времен Теодора Рузвельта.