WSJ: Маск планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию Трампа

По данным WSJ, America PAC привлекла более $8 млн долларов (за какой период, не уточняется). NYT пишет, что фонд за последние несколько недель потратил около $15 млн для поддержки избирательной кампании Дональда Трампа. Официально организация не связана с его предвыборным штабом.
На прошлой неделе Bloomberg писал, что Илон Маск уже пожертвовал America PAC значительную сумму. Публично Илон Маск говорил, что не планирует финансировать кампанию Дональда Трампа или Джо Байдена. 14 июля, после покушения на господина Трампа в Пенсильвании, Илон Маск выразил ему поддержку и назвал его самым крутым кандидатом со времен Теодора Рузвельта.