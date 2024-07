WSJ: Маск планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск планирует направлять $45 млн в месяц комитету по политической активности America PAC, которая поддерживает предвыборную кампанию Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным The New York Times, об этих планах он рассказал своему окружению, но пока не отправлял средства в фонд.