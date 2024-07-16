WSJ: Маск планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию Трампа

На прошлой неделе Bloomberg писал, что Илон Маск уже пожертвовал America PAC значительную сумму. Публично Илон Маск говорил, что не планирует финансировать кампанию Дональда Трампа или Джо Байдена. 14 июля, после покушения на господина Трампа в Пенсильвании, Илон Маск выразил ему поддержку и назвал его самым крутым кандидатом со времен Теодора Рузвельта.