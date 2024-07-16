Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году

В НБКИ добавили, что по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) зафиксировано в Адыгее (-23%) и Якутии (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно.