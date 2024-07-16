В России собрались резко повысить цены на иномарки

Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Такие действия должны поддержать отечественные автозаводы.
Для автомобилей с двигателями от одного до двух двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона и 1,876 миллиона рублей соответственно. За модели с двигателями от трех до 3,5 литра придется заплатить 1,795 миллиона в 2024 году и 2,153 миллиона рублей в 2025-м. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона с ростом до 2,742 миллиона в следующем году.
До этого Минпромторг подтверждал, что ставку утильсбора могут планово поднять на 70−85 процентов в части автомобилей и прицепов, чтобы затем увеличивать ее на 10−20 процентов каждый год до 2030 года.
Ранее российские топ-менеджеры в автомобильной отрасли неоднократно призывали увеличить сборы с иномарок, поскольку продукция отечественного автопрома проигрывает конкуренцию китайским машинам. В частности, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подчеркивал, что заводы из КНР заходят даже в бюджетный сектор, где были сильны позиции российских производителей, и предлагают более дешевую и качественную продукцию.