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В России собрались резко повысить цены на иномарки

Утилизационный сбор на автомобили в России может уже с 1 октября вырасти почти в два раза, если соответствующий проект постановления правительства, опубликованный на портале проектов нормативных актов, будет принят.

Источник: AP 2023

Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Такие действия должны поддержать отечественные автозаводы.

Для автомобилей с двигателями от одного до двух двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона и 1,876 миллиона рублей соответственно. За модели с двигателями от трех до 3,5 литра придется заплатить 1,795 миллиона в 2024 году и 2,153 миллиона рублей в 2025-м. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона с ростом до 2,742 миллиона в следующем году.

До этого Минпромторг подтверждал, что ставку утильсбора могут планово поднять на 70−85 процентов в части автомобилей и прицепов, чтобы затем увеличивать ее на 10−20 процентов каждый год до 2030 года.

Месяц назад МВД России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в случае продажи ввезенного для личного пользования авто в течение года его новому владельцу могут отказать в его постановке на учет до уплаты утильсбора по коммерческому тарифу.

Ранее российские топ-менеджеры в автомобильной отрасли неоднократно призывали увеличить сборы с иномарок, поскольку продукция отечественного автопрома проигрывает конкуренцию китайским машинам. В частности, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подчеркивал, что заводы из КНР заходят даже в бюджетный сектор, где были сильны позиции российских производителей, и предлагают более дешевую и качественную продукцию.