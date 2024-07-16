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СМИ: Греция фактически отказалась от планов строительства сети терминалов СПГ

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Греческие власти фактически отказались от планов построить несколько терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), которыми республика собиралась снабжать страны Балкан, Украину и Молдавию. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Источник: AP 2023

Власти Греции планировали построить сеть из пяти терминалов приема СПГ и трубопроводов для его дальнейшего экспорта. Суммарно эта инфраструктура позволяла бы импортировать 25 млрд куб. м газа, что в четыре раза превышает потребности внутреннего рынка Греции. Газета называет план «амбициозным», но теперь, отмечает издание, он «похоронен без лишнего шума».

В подтверждение этого утверждения газета привела письменные ответы министра окружающей среды и энергетики Теодороса Скилакакиса на депутатские запросы по плану строительства терминала СПГ в порту города Волос. «Наши мощности по [приему] СПГ более чем достаточны», — заявил он.

Министр также добавил, что сейчас инвестиции в проект «не имеют шанса на реализацию» из-за экономических и политических причин. К последним он отнес недовольство местного населения планами строительства терминалов.

К экономическим причинам издание относит тот факт, что единственный действующий терминал Ревитуса под Афинами, который в последние годы принимал 60% импорта СПГ, сейчас «даже близко не загружен». В апреле впервые за пять лет он не принял ни одной поставки, не ожидается их и в августе. Тенденция на снижение роли Греции как поставщика газа проявилась в первом квартале текущего года — экспорт в балканские страны снизился на 95% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

В связи с этим газета считает «все менее вероятным», что терминалы когда-либо будут построены. Главным фактором, который привел к снижению роли СПГ, стали поставки более дешевого российского природного газа. Несмотря на то, что в 2022 году Греция снизила импорт из РФ, сейчас его доля растет, в мае на него пришлось 64,1% всего ввезенного в страну газа. Греция в этом отношении не является исключением, поскольку Венгрия и Австрия также ввозят значительные объемы российского газа. «Если греческие терминалы СПГ и трубопроводы не будут построены, то страны Южной Европы будут вынуждены и далее закупать российский газ», — подытоживает газета.