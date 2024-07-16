СМИ: Греция фактически отказалась от планов строительства сети терминалов СПГ

В связи с этим газета считает «все менее вероятным», что терминалы когда-либо будут построены. Главным фактором, который привел к снижению роли СПГ, стали поставки более дешевого российского природного газа. Несмотря на то, что в 2022 году Греция снизила импорт из РФ, сейчас его доля растет, в мае на него пришлось 64,1% всего ввезенного в страну газа. Греция в этом отношении не является исключением, поскольку Венгрия и Австрия также ввозят значительные объемы российского газа. «Если греческие терминалы СПГ и трубопроводы не будут построены, то страны Южной Европы будут вынуждены и далее закупать российский газ», — подытоживает газета.