Сбербанк подал заявление о банкротстве российского подразделения Pandora

Заявление поступило в суд 15 июля и к рассмотрению пока не принято, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма обязательств должника перед заявителем в карточке дела не приводится.
В 2022 году Pandora заявила о приостановке деловых отношений с Россией. АО «Панклуб» — официальный дистрибутор Pandora на российском рынке. С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной».
В июле 2023 года «Панклуб» хотел через московский арбитражный суд взыскать 8,84 млрд руб. со своего единственного акционера — кипрской Panclub Enterprises Ltd, подконтрольной «Сберу». В мае 2024-го Сбербанк подал в суд два иска к Panclub Enterprises Limited и «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.