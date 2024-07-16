Сбербанк подал заявление о банкротстве российского подразделения Pandora

В июле 2023 года «Панклуб» хотел через московский арбитражный суд взыскать 8,84 млрд руб. со своего единственного акционера — кипрской Panclub Enterprises Ltd, подконтрольной «Сберу». В мае 2024-го Сбербанк подал в суд два иска к Panclub Enterprises Limited и «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.