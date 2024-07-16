Самые бедные страны в Европе в 2024 году

Беднейшими странами Европы являются Молдавия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. У всех из указанных стран душевой ВНД (Валовой национальный доход — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами — прим.ред) не превышает 6,1 тысячи долларов, рассказал доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.