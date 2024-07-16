Рынок машин с пробегом сократился на 0,5%

В июне в России было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, подсчитал «Автостат». Это на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже результата прошлого года. До этого рынок показывал рост как в месячном, так и годовом выражении с февраля. Участники рынка констатировали стабильный интерес к покупке автомобиля с пробегом, хотя и фиксировали отклонения по уровню спроса в пределах 6% к маю. Тем не менее сегмент с марта показывает объемы примерно в 0,5 млн машин ежемесячно.
Лидером вторичного рынка остается Lada, продажи подержанных машин которой увеличились к прошлому году на 15,7%, до 122,8 тыс. штук. Это наибольший прирост среди брендов из топ-10. Место бестселлера среди иномарок с пробегом сохранила Toyota. Но перепродажи машин этого бренда упали на 14,7%, до 51,5 тыс. штук, что стало худшей динамикой среди лидеров вторичного рынка. Третье и четвертое место у корейских Kia и Hyundai. Реализация Kia с пробегом в июне выросла на 1,5%, до 29,1 тыс. автомобилей, Hyundai — сократилась на 2,5%, до 27,7 тыс. штук. Замыкает топ-5 в июне Nissan, перепродажи которого сократились на 10,7%, до 23,8 тыс. штук. По сравнению с маем все марки показывают небольшое падение.
В модельном рейтинге пять месяцев подряд лидером остается Lada 2107, которая давно не выпускается. Перепродажи модели в июне выросли на 34,4% к прошлому году, до 11,2 тыс. автомобилей. На вторую и третью строчку поднялись корейские Kia Rio (рост на 9,3%, до 10,5 тыс. штук) и Hyundai Solaris (рост на 4,4%, до 10,1 тыс. штук), бывшие среди бестселлеров российского рынка новых машин до 2022 года. Lada Samara, наоборот, уступила две строчки рейтинга, оказавшись на четвертом месте с результатом почти в 10 тыс. машин, что на 1,5% выше, чем годом ранее. Пятое место у Ford Focus: перепродажи модели с пробегом снизились на 12,2%, до 9,3 тыс. штук. Ford Focus — единственная модель в топ-5, которая сохранила объем перепродаж примерно на уровне мая.
По итогам полугодия в России было продано 2,7 млн подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, оценил «Автостат».