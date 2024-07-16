Рынок машин с пробегом сократился на 0,5%

В модельном рейтинге пять месяцев подряд лидером остается Lada 2107, которая давно не выпускается. Перепродажи модели в июне выросли на 34,4% к прошлому году, до 11,2 тыс. автомобилей. На вторую и третью строчку поднялись корейские Kia Rio (рост на 9,3%, до 10,5 тыс. штук) и Hyundai Solaris (рост на 4,4%, до 10,1 тыс. штук), бывшие среди бестселлеров российского рынка новых машин до 2022 года. Lada Samara, наоборот, уступила две строчки рейтинга, оказавшись на четвертом месте с результатом почти в 10 тыс. машин, что на 1,5% выше, чем годом ранее. Пятое место у Ford Focus: перепродажи модели с пробегом снизились на 12,2%, до 9,3 тыс. штук. Ford Focus — единственная модель в топ-5, которая сохранила объем перепродаж примерно на уровне мая.