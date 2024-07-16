Российский рынок у новых минимумов с 2023 года

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 2%, ускорив падение во второй половине дня и подойдя вплотную к минимумам июля и текущего года 2901 пункт и 1040 пунктов соответственно. Стабилизация ниже поставит следующими целями снижения 2870 пунктов и 1030 пунктов, очередные минимумы с 2023 года. Российский рынок при этом вернулся в зону краткосрочной перепроданности.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился почти на 1%, достигнув 12,08 ₽, максимума со второй половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 87,80 ₽ и 95,78 ₽ соответственно, не отразив значительных изменений по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением, но может попытаться стабилизироваться у важных долгосрочных уровней в рамках коррекции.
Сегодня из индекса Мосбиржи уйдет дивидендная составляющая еще одной привлекательной истории — МТС, гэп по которой может составить порядка 13% и будет давить на весь рынок. В течение дня интересно будет оценить операционные результаты ритейлера X5 Retail Group за 2-й квартал текущего года, при этом в целом особенных поводов для оптимизма у российского рынка все еще нет. В то время как в западных экономиках готовятся к циклу снижения процентных ставок, монетарные условия в РФ в ближайшие месяцы, вероятно, будут лишь ужесточаться.
События дня:
- индекс экономических настроений Германии ZEW за июль (12.00 мск)
- торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
- розничные продажи США в июне (15.30 мск)
- промышленные заказы США в мае (17.00 мск)
- пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
- квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, State Street
- акции АФК «Системы» последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
- операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2024 г.
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