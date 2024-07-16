Российский рынок у новых минимумов с 2023 года

Сегодня из индекса Мосбиржи уйдет дивидендная составляющая еще одной привлекательной истории — МТС, гэп по которой может составить порядка 13% и будет давить на весь рынок. В течение дня интересно будет оценить операционные результаты ритейлера X5 Retail Group за 2-й квартал текущего года, при этом в целом особенных поводов для оптимизма у российского рынка все еще нет. В то время как в западных экономиках готовятся к циклу снижения процентных ставок, монетарные условия в РФ в ближайшие месяцы, вероятно, будут лишь ужесточаться.