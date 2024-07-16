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Росфинмониторинг с ЦБ не допустили вывода около 300 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с заинтересованными ведомствами, в том числе Банком России, с начала года не допустили вывода в теневой оборот около 300 млрд рублей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Источник: Reuters

«Надо отметить, что в последние годы законопослушность банковского и небанковского секторов, всех участников антиотмывочной системы, значительно выросла. Механизм по недопущению сомнительных, подозрительных операций приносит свои результаты. Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег», — сказал Чиханчин.

Глава финразведки также добавил, что Росфинмониторинг с ЦБ блокирует 10−15 теневых площадок в год, но столько же появляется вновь. «Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что все-таки в экономике есть потребность в “серых” деньгах. То есть не все, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Чиханчина, в этом году было выявлено порядка 700 заказчиков теневых схем, возбуждено около 90 уголовных дел по заказчикам и исполнителям.