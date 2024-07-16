Росфинмониторинг с ЦБ не допустили вывода около 300 млрд рублей с начала года

Глава финразведки также добавил, что Росфинмониторинг с ЦБ блокирует 10−15 теневых площадок в год, но столько же появляется вновь. «Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что все-таки в экономике есть потребность в “серых” деньгах. То есть не все, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники», — подчеркнул он.