Росавтодор ответил на критику Счетной палаты из-за замороженных проектов

С 2022 года вновь начинаемые объекты капитального строительства Росавтодора вносятся в программу работ «строго в соответствии» с пятилетним планом дорожной деятельности (с 2022 года по настоящее время утверждены три его редакции), обеспечиваются финансированием и на проектно-изыскательские, и на строительно-монтажные работы. Благодаря этому дальнейшее появление невостребованной проектной документации исключается. По состоянию на июль 2024 года в план включены 23 проектно-изыскательные работы, все они профинансированы на строительно-монтажные работы, и только четыре не обеспечены финансированием, хотя начаты до 2019 года. У начатых же в 2024 году объектов таких проблем нет.