Продажа крепкого алкоголя увеличилась на 4,9% за I полугодие

Ранее «Ъ» сообщал данные NielsenIQ, согласно которым за первое полугодие этого года в рознице было реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) — на 4,1% больше, чем в прошлом году. Лидерами по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя стали виски, текила и ром, их продажа за первые пять месяцев 2024 года выросла на 20,3−24,6% год к году. Единственным алкоголем, продемонстрировавшим снижение интереса, стал вермут — продажи сократились на 2,3%.