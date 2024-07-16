Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажа крепкого алкоголя увеличилась на 4,9% за I полугодие

Розничные продажи всех спиртных напитков крепостью выше девяти градусов за первое полугодие 2024 года увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 58,01 млн дал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. Продажи слабоалкогольных напитков увеличились на 5,3%, до 8,79 млн дал.

Источник: Аргументы и факты

Розничные продажи водки выросли на 1% и составили 37,03 млн дал. Продажи коньяка в рознице составили 6,86 млн дал. Это на 7,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Продажи виноградных вин выросли на 2,5%, до 27,55 млн дал. Продажи игристых вин выросли на 12,8%, до 9,98 млн дал. Ликерных — на 12,1%, до 665,2 тыс. дал.

Ранее «Ъ» сообщал данные NielsenIQ, согласно которым за первое полугодие этого года в рознице было реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) — на 4,1% больше, чем в прошлом году. Лидерами по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя стали виски, текила и ром, их продажа за первые пять месяцев 2024 года выросла на 20,3−24,6% год к году. Единственным алкоголем, продемонстрировавшим снижение интереса, стал вермут — продажи сократились на 2,3%.