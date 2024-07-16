Продажа крепкого алкоголя увеличилась на 4,9% за I полугодие

Розничные продажи водки выросли на 1% и составили 37,03 млн дал. Продажи коньяка в рознице составили 6,86 млн дал. Это на 7,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Продажи виноградных вин выросли на 2,5%, до 27,55 млн дал. Продажи игристых вин выросли на 12,8%, до 9,98 млн дал. Ликерных — на 12,1%, до 665,2 тыс. дал.
Ранее «Ъ» сообщал данные NielsenIQ, согласно которым за первое полугодие этого года в рознице было реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) — на 4,1% больше, чем в прошлом году. Лидерами по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя стали виски, текила и ром, их продажа за первые пять месяцев 2024 года выросла на 20,3−24,6% год к году. Единственным алкоголем, продемонстрировавшим снижение интереса, стал вермут — продажи сократились на 2,3%.