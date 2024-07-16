Плавность и предсказуемость: как изменится ставка ЦБ

На ближайшем заседании совета директоров Банка России 26 июля будут принимать решение по ключевой ставке. Как она может измениться и повлиять на розничные сбережения, узнали Финансы Mail.ru.

Источник: Reuters

В зависимости от изменения ключевой ставки меняется доходность по вкладам и ставки по кредитам, поэтому ее значение остается целевым показателем и для розничных инвесторов, компаний, бизнеса. Пока ключевая ставка находится на уровне 16%.

Не стоит ожидать резкого повышения ставки, считает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

«Как и в прошлый раз, многие коллеги-аналитики, что называется, “жаждут крови” — предвкушают очередное существенное повышение процентной ставки. И при этом отнюдь не на скромную величину, а вплоть до двух процентных пунктов — до 18%», — рассказал Рожанковский.

Но, по его мнению, у ЦБ вместо повышения ставки есть и другие механизмы борьбы с инфляцией — например, обуздать денежную эмиссию.

Рублевая денежная масса (М2) на 1 мая 2024 года составила 103,1 триллиона рублей. Прирост за апрель составил 3,5%, а годовой темп прироста денежного агрегата M2 в апреле 2024 года увеличился до 21,8%, широкой денежной массы (М2Х) с исключением валютной переоценки также возрос — до 18,3%. «Как говорится, есть над чем работать», — отметил экономист.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, Банк России может повысить ключевую ставку до 18% годовых на ближайшем заседании 26 июля.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров не исключает, что регулятор может повысить ключевую ставку до 17%.

«Рост ее на 100 базисных пунктов не меняет текущий ландшафт денежно-кредитной политики, но дает возможность Банку России повысить ключевую ставку осенью, если не будет признаков охлаждения рынка или они будут недостаточно сильны, или не перегнуть палку, если инфляционные тренды развернутся. Тем не менее плавность изменения ставки и предсказуемость решений ЦБ сохраняется», — полагает Федоров.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко, выходившие за последнее время макроданные и риторика представителей ЦБ позволяют ожидать, что на заседании 26 июля основное обсуждение развернется вокруг шага повышения ставки. Также будет представлен обновленный макропрогноз, где, вероятно, значительно повысят диапазон по инфляции на текущий год и пересмотрят вверх траекторию средней ключевой ставки.

«Мы полагаем, что для ЦБ было бы логичнее повысить ставку минимальным шагом (не более 100 базисных пунктов), но при этом сохранить жесткий/умеренно-жесткий сигнал, который поддержит “ястребиные” ожидания на рынке», — заявил Кравченко.

В ИК «ВЕЛЕС Капитал» полагают, что повышение ставки более заметным шагом может быть интерпретировано рынком как приближение к точке завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В дальнейшем это может спровоцировать начало постепенного смягчения денежно-кредитных условий на рынке, что будет противоречить целям регулятора поддерживать высокие ставки длительное время.

Несмотря на некоторое замедление инфляции в июне, рост цен в июле возобновился, что не оставляет шанса ЦБ кроме как поднять ставку на заседании 26 июля, считает директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В базовом сценарии мы ожидаем поднятие ставки на два процентных пункта до 18%. Однако, если индекс потребительских цен к дате заседания продолжит рост выше прогноза, то не исключено, что ЦБ будет вынужден пойти на увеличение ключевой ставки с большим шагом», — прогнозирует Тимошенко.

Влияние на рубль, кредиты и рынок

Для рубля повышение ставки будет иметь нейтральный характер, считает Юрий Кравченко. «Основное влияние здесь продолжат оказывать динамика притока экспортной выручки и налаживание расчетов за импорт», — отметил он.

По оценке экономиста, для темпов кредитования более важное значение будет иметь сворачивание льготной программы по ипотеке и очередные регулятивные ужесточения в потребительском кредитовании. «Вероятно, уже к концу лета будет виден эффект в виде резкого замедления розницы», — считает он.

«На сегодняшний день в сложившихся обстоятельствах решение по ставке хоть и имеет ограниченный эффект на курс рубля, но остается одним из факторов его поддержки», — пояснил Максим Тимошенко.

Рост ключевой ставки, в целом, оказывает охлаждающий эффект на фондовый рынок, но очень важна риторика ЦБ, считает он. Поэтому, по мнению эксперта, если из пояснений регулятора будет следовать, что данное повышение — последнее перед разворотом цикла высоких ставок и далее следует со всеми оговорками ожидать снижение ставки, то это будет позитивно воспринято рынком. Если же последует риторика, что вероятны и следующие повышения ставки, то это будет явно негативный сигнал для перспектив фондового рынка в свете сохраняющейся неопределенности.

Рост ставки, безусловно, окажет повышательное давление на кредитно-депозитные ставки, но, кривая ставок, опять же, будет зависеть от риторики регулятора и ожиданий участников рынка — насколько долго продлится период высоких ставок. «Так или иначе, рынок уже заложил рост ставки до 18% как минимум в свои краткосрочные продукты», — считает Тимошенко.