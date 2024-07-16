Платежная система «Мир» заработала в Мьянме в некоторых ресторанах и ТЦ

«На данный момент мы можем подтвердить, что система карт “Мир” заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — говорится в сообщении диппредставительства.