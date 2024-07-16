Платежная система «Мир» заработала в Мьянме в некоторых ресторанах и ТЦ

«На данный момент мы можем подтвердить, что система карт “Мир” заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — говорится в сообщении диппредставительства.
Мьянма стала 13-й страной, помимо России, где работает карта «Мир». Без ограничений она действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. Внедрить «Мир» планируют Египет, Иран и Маврикий. Диалог об использовании готовы вести еще шесть стран.
Посол Мьянмы в Москве Тит Линн Оун на круглом столе «Устойчивый туризм: Азия» ранее заявил, что республика планирует увеличить туристический поток из России, облегчив визовые ограничения и введя в стране платежную систему «Мир». Он обратил внимание, что Центральный банк страны сотрудничает с российскими коллегами по вопросу использования карт «Мир» в Мьянме.