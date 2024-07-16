Оптовые цены на электроэнергию в России взлетели

В первой ценовой зоне России (европейская часть и Урал) оптовые цены на электроэнергию с поставкой 16 июля поднялись выше двух тысяч рублей за мегаватт-час, что стало максимумом за всю историю. С начала месяца рост цен составил девять процентов, передает «Коммерсантъ».