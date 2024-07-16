Объем торгов удобрениями на СПбМТСБ в январе — июле вырос более чем вдвое

Оборот торгов увеличился на 170% и составил 3,1 млрд рублей, было заключено 787 договоров.
Биржевые торги минеральными удобрениями на СПбМТСБ начались в 2017 году, за все время работы секции реализовано более 1,4 млн тонн продукции. На бирже представлены все основные виды минеральных удобрений, в торгах участвуют крупнейшие производители: «Фосагро», «Уралхим», «Куйбышевазот», «Еврохим» и «Газпром нефтехим Салават».
Как отметил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов, входящие в ассоциацию компании ежедневно обеспечивают значительный объем предложения удобрений на биржевом рынке и намерены развивать этот канал реализации продукции.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.