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Объем торгов удобрениями на СПбМТСБ в январе — июле вырос более чем вдвое

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объем торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь — июль 2024 года вырос более чем вдвое в годовом сравнении и превысил 100 тыс. тонн, сообщила биржа.

Источник: РИА "Новости"

Оборот торгов увеличился на 170% и составил 3,1 млрд рублей, было заключено 787 договоров.

Биржевые торги минеральными удобрениями на СПбМТСБ начались в 2017 году, за все время работы секции реализовано более 1,4 млн тонн продукции. На бирже представлены все основные виды минеральных удобрений, в торгах участвуют крупнейшие производители: «Фосагро», «Уралхим», «Куйбышевазот», «Еврохим» и «Газпром нефтехим Салават».

Как отметил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов, входящие в ассоциацию компании ежедневно обеспечивают значительный объем предложения удобрений на биржевом рынке и намерены развивать этот канал реализации продукции.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.