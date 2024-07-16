Объем торгов удобрениями на СПбМТСБ в январе — июле вырос более чем вдвое

Биржевые торги минеральными удобрениями на СПбМТСБ начались в 2017 году, за все время работы секции реализовано более 1,4 млн тонн продукции. На бирже представлены все основные виды минеральных удобрений, в торгах участвуют крупнейшие производители: «Фосагро», «Уралхим», «Куйбышевазот», «Еврохим» и «Газпром нефтехим Салават».